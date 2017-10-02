Экономика

09:40 02.10.2017

Ослабление гривни в сентябре связано преимущественно с ростом спроса на инвалюту со стороны энерготрейдеров

Снижение курса гривни к доллару США в сентябре преимущественно связано с сезонным спросом на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров, сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь.

"Девальвационное давление на гривню в сентябре имело, главным образом, сезонный характер, связанный с традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который к тому же усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке", - указано в документе.

Помимо этого, Нацбанк констатировал сокращение объемов предложения наличной иностранной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее.

По оценкам центробанка, повышение спроса населения в значительной степени объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий.

Как сообщалось, курс гривни с 5 апреля 2017 года находился в нисходящем тренде, который, исключая небольшие перерывы, длился до 29 августа. За указанный период времени национальная валюта подорожала к доллару США на 6,4% - до 25,4525 грн/$1.

В последний торговый день августа курс гривни начал постепенно ослабевать и до 29 сентября просел на 4,6% - до 26,615 грн/$1.

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