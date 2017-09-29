Экономика

19:42 29.09.2017

Рынок акций Украины завершил последние торги в сентябре умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,89% - до 1185,31 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, до 292,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,4 млн грн, в том числе акциями 12 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 117,36 млн грн, в том числе акциями – 0,36 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Укрнафты" (+3,82%), "Донбассэнерго" (+1,72%) и "Мотор Сичи" (+1,01%).

Подешевели только акции "Центрэнерго" (-1,3%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,9%) и "Центрэнерго" (-1,4%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,02% - до 537,82 пункта при объеме торгов 3,8 млн злотых (27,74 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене акции "Кернела" (-0,64%) и "Агротона" (-0,24%).

Подорожали акции Coal Energy (+8,22%), агрохолдинга ИМК (+2,44%) и KDM Shipping (+2,29%).

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