Экономика

17:01 29.09.2017

Порошенко ратует за создание в Украине единой государственной системы электронного учета древесины

Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание единой государственной системы электронного учета древесины, а также заявляет о необходимости усилить координацию между разными структурами для прекращения незаконной вырубки леса.

"Карпаты - наше национальное богатство, которое интересно Украине и всему миру. Нужно усилить координацию и согласованные действия между правоохранительными и фискальными органами, экологической инспекцией и облгосадминистрациями для предотвращения незаконных вырубок и пресечения явления теневого оборота древесины", - написал глава государства на своей странице в "Фейсбук" во время совещания в Ивано-Франковской облгосадминистрации в пятницу.

Кроме того, подчеркнул П.Порошенко, необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины. "Все лесопользователи, осуществляющие реализацию древесины в Украине, обязаны ввести электронный учет, древесина вне системы будет считаться незаконно заготовленной", - указал он.

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