Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 1,8% и инфляции до 12,2%

Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,8% при инфляции (декабрь к декабрю) 12,2% с улучшением этих показателей в 2018 году соответственно до 3% и 8%, такой консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли в пятницу.

Согласно ему, эксперты ожидают в 2019 году увеличения ВВП на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году – 4% при инфляции 5%.

МЭРТ напоминает, что четыре месяца назад оценки экономического восстановления в текущем году были чуть оптимистичнее – 1,9% при инфляции 10,5%, тогда как в 2018 году эксперты ожидали тех же 3% роста, но при инфляции 7%.

Наиболее оптимистичны участники консенсус-прогноза были год назад: тогда они рассчитывали на ускорение экономики в этом году до 2,9%, а в следующем – до 3,6% при замедлении инфляции соответственно до 9% и 6%.