"Нафтогаз Украины" получил на подписание договора от более 80% поставщиков тепла

НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 28 сентября получил на подписание 1680 из ожидаемых 2100 договоров от производителей тепла, сообщила пресс-служба компании.

"Половина из этих договоров (на поставку газа для последующего производства тепла – ИФ) уже заключена, другие обрабатываются специалистами "Нафтогаза" и согласовываются государственными органами по стандартной процедуре. Кампания по заключению договоров продолжается в штатном режиме", - отмечают в компании.

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"Нафтогаз" подтверждает свою готовность предоставлять производителям тепла номинации на газ в соответствии с требованиями постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года.

"Сейчас в подземных хранилищах газа более 16,2 млрд куб. м газа, что на 1,5 млрд куб. м больше, чем в начале отопительного сезона в 2016 году. Основная часть газа, хранящегося в украинских ПХГ, принадлежит "Нафтогазу". Эти объемы компания накопила для обеспечения бесперебойной поставки газа украинским потребителям, в том числе по специальным обязательствам", - добавили в компании.

В НАК удивлены позицией Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изложенной в письме к правительству, где регулятор обвиняет "Нафтогаз" в нарушении законодательства и заявляет о возможном срыве отопительного сезона.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.