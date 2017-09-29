Порошенко анонсировал открытие в Украине завода по производству покрытия для футбольных полей

Искусственное покрытие для футбольных полей будет производиться в Украине, заявляет президент Петр Порошенко.

"В ближайшее время мы откроем завод по производству покрытия для футбольных полей, поскольку для нас очень важно, чтобы на каждом стадионе, а в идеале - в большинстве школ, была специализированная футбольная площадка", - заявил П.Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область в пятницу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко посетил недавно построенный футбольный стадион для детско-юношеского и любительского футбола и вручил награды победителям и призерам турнира "Кубок Хет-трик Арена".

Он также поздравил украинские футбольные клубы "Динамо" и "Заря" с успешными выступлениями в Лиге Европы УЕФА и местную команду "Прикарпатье" с успешным выступлением в Кубке Украины.

Глава государства выразил уверенность в "фантастическом будущем" украинского футбола. "Будущее - не за счет покупки зарубежных звезд. Будущее - за счет нашего детского футбола, нашей футбольной школы и заботы государства о молодом поколении", - отметил он.

Строительство футбольного стадиона для детско-юношеского и любительского футбола в Ивано-Франковске началось в 2016 году. Проект строительства предусматривал обустройство футбольного поля площадью 7739 кв. м, возведение одноэтажного здания блока раздевалок для двух команд, тренерских помещений и медицинского пункта. Установлены опоры освещения поля и трибуны для зрителей на 400 мест, оборудовано электротабло на металлических опорах и платформа для телекамер.