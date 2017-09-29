Польская Pesa планирует открыть в Киеве производство трамваев

Польская компания Pesa, которая в августе текущего года выиграла торги на поставку Киеву 40 трамвайных вагонов, планирует наладить их производство в Киеве, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Открою небольшую тайну. Дело в том, что когда я ездил на польский завод Pesa, то договорился с руководством компании, что они откроют свой завод в Киеве - сначала крупноузловой сборки, а в планах - запуск полного цикла производства", - цитирует пресс-служба КГГА столичного мэра в интервью изданию "Новое время".

В.Кличко напомнил, что Киев сейчас покупает 40 трамваев и еще семь львовских трамваев "Электрон".

"Это высокотехнологичный европейский транспорт с низким полом, кондиционерами, видеонаблюдением и Wi-Fi. Также закупили 60 автобусов МАЗ, отвечающих современным требованиям ", - подчеркнул В.Кличко.

По его словам, в Киеве курсируют 400 трамваев, 90% из них старше 30 лет, т.е. трамвайный парк как минимум те же 30 лет не обновлялся.

"Чтобы полностью обновить транспортный парк нужно купить еще 165 новых трамваев, более 230 автобусов, 230 троллейбусов. "Есть, в три-четыре раза больше, чем приобрели сейчас. По самым скромным прогнозам, нужно еще лет пять, чтобы купить новый транспорт ", - отметил Кличко.

Как сообщалось, 18 июля PESA на аукционе в ProZorro выиграла у "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву, предложив их за 1 млрд 813,199 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом предложение "Электронтранса" было только на 1 тыс. грн больше - 1 млрд 813,2 млн грн.

СП "Электронтранс" в середине июня победило в торгах на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамвайных вагонов за 301 млн грн.

В Киеве в настоящее время уже эксплуатируется 10 польских вагонов на линии скоростного трамвая.