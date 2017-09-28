Восстановлено газоснабжение Калиновки и Дружбы, пострадавших из-за детонации боеприпасов на арсенале

В Винницкой области восстановлена работа газораспределительных станций (ГРС) населенных пунктов Калиновка и Дружба, пострадавших в результате детонации боеприпасов на военном складе, сообщает ПАО "Укртрансгаз" (УТГ).

"Завершились работы по запуску ГРС Калиновки и ГРС Дружба. Восстановление работы ГРС Сальник запланировано на завтра", - сказано в сообщении УТГ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Ранее в этот день пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что обстановка в населенных пунктах, которые попали в 5-километровую зону вокруг военных складов возле г.Калиновка Винницкой области, нормализуется.

"В 14:00 было начато восстановление газоснабжения, для чего задействованы 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования, а также 25 единиц техники", - сообщала ГСЧС в четверг.