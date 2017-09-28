Первый в Украине голландский аукцион запланирован на середину октября

Первые торги по процедуре голландских аукционов запланированы на середину октября, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

Электронные площадки, подключенные к системе электронных торгов "ProZorro.Продажи", уже отчитались о готовности начать торги по новому механизму. Сейчас проводятся тестовые процедуры голландских аукционов, говорится в сообщении МЭРТ.

"Чтобы продавать такие специфические объекты залога, которые сейчас есть в портфеле Фонда (гарантирования вкладов физических лиц – ИФ), например, земельные участки без определенной цены или кредитные обязательства, "голландская модель" подходит идеально", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как сообщалось, голландские аукционы отличаются от классической модели тем, что аукцион длится в течение одних суток, при этом активы торгуются с понижением цены. В ходе торгов стоимость активов может упасть до 20% стартовой цены. К тому же зарегистрироваться для участия в торгах можно в день проведения аукциона.

"ProZorro.Продажи" – электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы ProZorro. Реализуется при поддержке правительств Германии, Велекобритании, а также Transparency International Ukraine.

К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя, Харькова и Львова.