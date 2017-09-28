Разработка Стратегии развития промышленности будет завершена до конца 2017г

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) планирует направить Стратегию развития промышленности для общественного обсуждения в декабре, сообщил МЭРТ на своем сайте.

"Работа по развитию промышленности сегодня ведется по двум направлениям: написание Стратегии развития промышленности и оперативные действия по упрощению условий для украинских производителей в разных индустриях и стимулировании промышленности", - цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как отмечает МЭРТ, работа над документом длится с начала года. При этом, по словам М.Нефедова, министерство ведет подготовку к так называемому "первому промышленному Кабмину" – заседанию правительства, на котором будет принят пакет решений по упрощению ведения бизнеса для промышленников.

В ходе инициированного Минэкономразвития обсуждения путей развития промышленности эксперты выделили ряд приоритетных решений для Кабмина в этом направлении, сообщает пресс-служба. В частности, речь идет об открытии информации и упрощении экспертизы по недрам, упрощении доступа к геологической информации и регуляции строительства, упрощении доступа к водным ресурсам и электросетям, введении единого цифрового реестра древесины.