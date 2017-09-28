Вспышки АЧС зафиксированы в Ривненской и Львовской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Ривненской и Львовской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в личном подсобном хозяйстве жителя с.Остров (Ривненской обл.) были зарегистрированы заболевание и гибель свиней.

Кроме того, в личном подсобном хозяйстве жителя с.Грозево (Львовской обл.) также были зарегистрированы заболевание и гибель свиней.

В Госпродпотребслужбе отметили, что во Львовской области АЧС зарегистрирована впервые.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 26 и 27 сентября установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Дубенской и Старосамборской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.