УТГ подписал контракты с "Нафтогазом" на поставку 1,26 млрд куб. м газа

ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) 27 сентября подписало контракты с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 1,26 млрд куб. м газа для производственно-технологических нужд (ПТН) на общую сумму 6 млрд 686,559 млн грн (без НДС).

Согласно данным в системе ProZorro, в частности, заключены шесть контрактов по выигранным НАК шести лотам (по 0,21 млрд куб. м в каждом) со сроком поставки в октябре 2017 – апреле 2018 гг.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

В частности, подписаны четыре договора на 1 млрд 339,8 млн грн (цена в октябре – 6,38 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без НДС), еще два – на 1 млрд 326,045 млн грн (цена в октябре – 6 тыс. 314,5 грн за 1 тыс. куб. м без НДС), 1 млрд 314,25 млн грн (цена в октябре – 6 тыс. 258,333 грн за 1 тыс. куб. м без НДС).

В то же время цена газа с поставкой в ноябре-апреле привязана к котировкам на германском газовом хабе NetConnect Germany (NCG) и колебанию официального курса гривни.

Кроме того, УТГ объявил о намерении подписать с НАК договор на поставку еще 0,36 млрд куб. м газа для ПТН в сентябре-октябре 2017 года по переговорной процедуре из-за задержки с проведением еще двух ранее объявленных тендеров. Стоимость объявленного к подписанию договора составит 2 млрд 939,328 млн грн (с НДС).

Необходимость осуществления закупки по переговорной процедуре в УТГ поясняют увеличившимися объемами транзита через ГТС Украины и соответствующим ростом использования газа на ПТН.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам ряда аукционов ПАО "Укртрансгаз" на закупку газа для ПТН выиграла два тендера (шесть лотов) суммарным объемом 1,26 млрд куб. м. По четырем лотам НАК снизил цену с ожидаемых 1 млрд 375,5 млн грн до 1 млрд 339,8 млн грн, еще по двум – до 1 млрд 326,045 млн грн и 1 млрд 314,25 млн грн.

В торгах также участвовали ООО "Мет Украина" (конкурировал по шести лотам), ООО "ЭРУ Трейдинг" (один лот), ООО "Скела Терциум" (один лот), ООО "Энергетическая нефтегазовая компания" (один лот) и ООО "Газпостач-Черкассы" (один лот).

Еще два тендера на поставку 0,86 млрд куб. м и 0,375 млрд куб. м перенесены из-за разбирательств в Антимонопольном комитете (АМКУ) со стороны ряда не допущенных к торгам компаний. АМКУ по результатам рассмотрения жалоб 13 сентября обязал УТГ отменить свои решения по не допуску к торгам "Эско-Пивнич" (два лота) и "УМВБ" (один лот).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.