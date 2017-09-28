"Турбоатом" имеет 4 готовые для продажи турбины для ТЭС

Генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин (Харьков) заявляет, что у предприятия имеются 4 готовые для продажи турбины для теплоэлектростанций.

"Последние два года у предприятия нет заказов для ТЭС. "На заводе лежит 4 турбины для тепловых станций (2 турбины - 300 мегаватт, 2 турбины - 200 мегаватт). Они были проавансированы несколько лет назад", - сказал В.Субботин в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг.

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По его словам, предприятие готово их поставить на ТЭС, и готово рассмотреть гибкие условия расчетов, "понимая, что есть определенные сложности в финансировании".

"Поставка этих блоков обеспечит очередные 30 лет эксплуатационных возможностей и плюс 10% прибавку мощности на тепловых станциях", - сказал гендиректор предприятия.