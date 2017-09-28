Необходимо достичь экономического роста в 5% ВВП в 2018 году– Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целью на 2018 год достичь роста экономики страны в 5% ВВП.

"Нам нужна качественная экономическая среда, нам нужны инвестиции, которые позволят нам в 2018 году получить быстрый рост. Наша цель - больше 5% ВВП. Это то, что достижимо, то, что сможет сделать развитие нашей экономики достаточно ощутимым", - сказал В.Гройсман в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг.

При этом он добавил, что в проект государственного бюджета на 2018 год заложен рост ВВП в 3%.

Премьер подчеркнул важность роста экспорта украинских товаров. "Мы постоянно работаем сегодня над расширением рынка сбыта продукции. И очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был одним из лидеров", - сказал В.Гройсман.