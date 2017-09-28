Экономика

15:12 28.09.2017

Необходимо достичь экономического роста в 5% ВВП в 2018 году– Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целью на 2018 год достичь роста экономики страны в 5% ВВП.

"Нам нужна качественная экономическая среда, нам нужны инвестиции, которые позволят нам в 2018 году получить быстрый рост. Наша цель - больше 5% ВВП. Это то, что достижимо, то, что сможет сделать развитие нашей экономики достаточно ощутимым", - сказал В.Гройсман в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг.

При этом он добавил, что в проект государственного бюджета на 2018 год заложен рост ВВП в 3%.

Премьер подчеркнул важность роста экспорта украинских товаров. "Мы постоянно работаем сегодня над расширением рынка сбыта продукции. И очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был одним из лидеров", - сказал В.Гройсман.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Турбоатом" договорился о поставке оборудования на 5,5 млрд грн

ЕИБ выделит Харькову EUR160 млн на продление третьей ветки метро

Украина и Израиль достигли предварительных договоренностей о либерализации рынков промышленных товаров

"Кировоградгаз" просит полицию расследовать отпуск газа "мертвым душам"

"Центрэнерго" и "Турбоатом" после реорганизации в частное АО будут обязаны выкупить акции несогласных акционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

"Турбоатом" имеет 4 готовые для продажи турбины для ТЭС

НБУ на аукционе продал $36,4 млн по курсу до 26,52 грн/$1

"Газпром" исполнил программу импортозамещения на 48%, сокращая зависимость от Украины и глобальных игроков

В Службе финрасследований должно работать 3 тыс. человек - Данилюк

Только половина домов столицы подготовились к зиме – "Киевэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4704.html
РЕКЛАМА