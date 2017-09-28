"Турбоатом" договорился о поставке оборудования на 5,5 млрд грн

ПАО "Турбоатом" (Харьков) договорился с Westinghouse Electric Sweden AB, НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Донбассэнерго" о поставке оборудования на общую сумму в 5,5 млрд грн.

В четверг в Харькове между "Энергоатомом" и "Турбоатомом" была подписана программа участия по поставкам оборудования для АЭС Украины на 5-летний период (2018-2022 годы) на сумму около $100 млн.

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Также был подписан договор между "Донбассэнерго" и "Турбоатомом" о поставках турбины К-330-23,5 мощностью 330 МВт для реконструкции блока 6А Славянской ТЭС на сумму 317 млн грн, а также Меморандум о взаимопонимании между Westinghouse Electric Sweden AB и "Турбоатомом" о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС Украины, оборудованных российскими турбинами и генераторами, на сумму $100 млн.

"Только что мы подписали (договоры на - ИФ) 5,5 млрд грн. Это означает, что в ближайшие годы предприятия будут загружены работой, около 15 тыс. человек будут получать заработную плату, а в этом цикле будут задействованы более 10 предприятий Украины", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман после церемонии подписания договоров в Харькове в четверг.