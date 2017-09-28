"Газпром" исполнил программу импортозамещения на 48%, сокращая зависимость от Украины и глобальных игроков

"Газпром" на данный момент исполнил собственную программу импортозамещения почти наполовину, сокращая технологическую зависимость как от производителей из стран дальнего зарубежья, так и от украинских поставщиков, сообщается в редакционной статье в отраслевом журнале "Газовая промышленность".

"На сегодняшний день из 486 наиболее важных позиций зарубежного производства замещено 48% исходной потребности ПАО "Газпром", - сообщает издание (главным редактором которого является зампред правления концерна Виталий Маркелов).

Читайте новость также на сайте Энергореформа

В честности, налажено изготовление основных запасных частей для двигателей производства ГП НПКТ "Зоря-Машпроект" (Украина) ДГ 90, ДН, ДУ 80, таких как камера сгорания, рабочие и направляющие лопатки турбин, рабочие и направляющие лопатки компрессора. Изготовители - заводы ОАО "Газэнергосервис", ПАО "Тюменские моторостроители".

ООО "ПНПК", ЗАО "ТРЭМ-Казань" налажен выпуск сухих газодинамических уплотнений центробежных нагнетателей, подготовлена технологическая документация, выполнен ряд опытно-промышленных испытаний на объектах дочерних обществ. Эта работа направлена на замещение продукции компаний EagleBurgmann (Германия), "Грэйс" (Украина), СМНП им. Фрунзе (Украина).

ООО "К.Т.Р. инжиниринг" подготовлена технологическая документация и проведена опытно-промышленная эксплуатация систем фильтрации на объектах ПАО "Газпром". Замещение аналоги PALL, Bollfilter, Donaldson, PLENTY Filters, MAHLE, INDUFIL.

Процесс импоротзамещения также предусматривает разработку новых технологий, к числу которых относятся технология бестраншейного ремонта трубопроводов. Разработчик - ООО "Производственная фирма СТИС". Зарубежный аналог применяется компаниями DrillTech, Bolen-Doen, MTS, Herrenknecht (Германия). Технология ремонта подводных переходов "методом кривых". Разработчик - ООО "Подзембурстрой", технология не имеет зарубежных аналогов. Технология лазерной сварки с присадочной проволокой без применения дуги на базе волоконной оптики и установки сварки неповоротных кольцевых стыков труб. Оборудование и технологии разработаны ООО "УТС Интеграция" совместно с ООО "ИРЭ Плюс", мировых аналогов нет.

"Введение антироссийских санкций, в связи с которыми некоторые зарубежные партнеры ограничили доступ к своим разработкам, потребовало корректировки системного подхода и принятия управленческих решений, в том числе в области диагностического обследования и технического обслуживания и ремонта. В целях создания отечественной продукции, по своим характеристикам не уступающей зарубежным образцам, был разработан и реализуется комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупок иностранной продукции", - отмечается в редакционной статье.