Экономика

10:55 28.09.2017

Украина и Израиль достигли предварительных договоренностей о либерализации рынков промышленных товаров

В Тель-Авиве состоялся седьмой раунд переговоров между Украиной и Израилем о заключении соглашения о свободной торговле, в ходе которого стороны достигли предварительных договоренностей об уровне либерализации рынков промышленных товаров, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Мы провели интенсивный раунд с израильской стороной, в ходе которого отработали наиболее значимые вопросы, связанные с либерализацией рынков товаров, и согласовали соответствуюзие положения проекта текста соглашения", - цитирует пресс-служба МЭРТ заместителя министра экономического развития и торговли – торгового представителя Украины Наталию Микольскую.

Она также уточнила, что согласно экспортной стратегии Израиль для Украины является рынком в фокусе.

Как отмечает МЭРТ, уже сейчас экспорт украинских товаров в Израиль демонстрирует уверенное возрастание: за семь месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины в эту страну составил $345,7 млн, что на 25,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Н.Микольской, будущее присоединение Украины к Региональной конвенции ПанЕвроМед, членом которой является Израиль, позволит украинским товарам стать частью глобальных цепочек добавленной стоимости.

Как сообщалось, Украина может присоединиться к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах с 1 января 2018 года.

Ранее представители украинского правительства отмечали, что Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем должно стать следующим после ЗСТ с Канадой, подписанного в июле 2016 года и вступившего в силу с 1 августа 2017 года.

Премьеры Украины и Израиля Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве в середине мая этого года выразили надежду на завершение переговоров по ЗСТ до конца 2017 года.

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