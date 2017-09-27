В "Техимпексе" опровергают обвинения OCCRP о причастности к незаконному реэкспорту вооружений из ЕС в Африку и на Ближний Восток
Частная украинская оборонная компания "Техимпекс" опровергает обвинения международной журналисткой организация "Проект по разоблачению организованной преступности" (OCCRP) в причастности к незаконному реэкспорту вооружений из ЕС в Африку и на Ближний
Восток.
Как отмечается в переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду официальном заявлении компании, "Техимпекс" уточняет: компания не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не занимается напрямую экспортом товаров и услуг военного назначения.
"Экспортные операции компании осуществляются исключительно через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры. Все внешнеэкономические контракты в обязательном порядке проходят экспертную оценку уполномоченных государственных служб и реализуются только после получения необходимых разрешений и сертификатов Государственной службы экспортного контроля Украины", - разъясняют в
"Техимпексе".
При этом в "Техимпексе" акцентируют: компания ведет свою деятельность,
неукоснительно соблюдая национальное и международное законодательства,
определяющие порядок и правила импортно-экспортных операций с товарами
военного назначения.
В этой связи гендиректор "Техимпекса" Владимир Калина заявил: "Так как
наша деятельность напрямую не связана с экспортом товаров военного
назначения, о поставках в страны Африки, Ближнего Востока и Азии нам ничего
не известно".
"Подобные информационные сообщения дискредитируют не столько нашу
компанию, как весь оборонно-промышленный комплекс Украины перед украинским и
мировым сообществом", - добавил он.
Украинская частная оборонная компания "Техимпекс" основана
в 2003 году, является исполнителем гособоронзаказа. По данным компании, с
2014 года "Техимпексом" обеспечены капитальные и текущие ремонты более 200
ед. бронетанковой и автомобильной техники и агрегатов к ней в интересах
Министерства обороны, Нацгвардии, МВД, ГСЧС, и других силовых структур. С
2017 года "Техимпекс" входит в состав "Лиги оборонных предприятий
Украины", объединяющей более 30 компаний частного секмента ОПК.
Как сообщалось, OCCRP в обнародованном в начале недели расследовании
обвинила Украину в причастности к "сети" по незаконному реэкспорту
вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток. Среди участников сети
называются украинские компании "Укринмаш", "Техимпекс", а также британская
S-Profit и польская Army Trade.
Необоснованность обвинений в адрес Украины и ее компаний была разъяснена
в среду в официальном заявлении ГСЭКУ по данному поводу.