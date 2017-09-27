ЕК может до 6 октября ввести пошлины на г/к прокат, в том числе из Украины и РФ

Возможное введение Европейской комиссией антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат из России не приведет к кардинальным переменам, хотя и носит негативный характер, говорится в аналитическом обзоре БКС.

Еврокомиссия должна принять окончательное решение по поводу ввода пошлины на горячекатаный прокат из четырех стран - России, Украины, Ирана и Бразилии - до 6 октября. Ранее в этом списке была и Сербия. Эту страну исключили из списка стран-поставщиков горячекатаного проката, в отношении которых проводится антидемпинговое расследование, из-за незначительного объема поставок в страны ЕС.

Изначально не было практически никаких сомнений, что решение в отношении введения антидемпинговых пошлин будет положительным. Эти ожидания подкреплялись уже введенной пошлиной на холоднокатаный лист из РФ, а также пошлиной на ввозимую Китаем в страны ЕС горячекатаную сталь, говорится в обзоре БКС. Однако все оказалось не столь очевидным: во-первых, предложение о введении пошлины, вероятно, было неоднозначно воспринято странами-участницами Евросоюза. Ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что пошлины могут быть введены в конце августа - начале сентября, при этом ряд трейдеров полагал, что ограничения вступят в силу уже в конце июля. Однако до сих пор никакого решения не принято. Во-вторых, в этот раз, в отличие от всех предыдущих, Еврокомиссия не объявляла предварительную пошлину, а окончательное решение, как уже сейчас очевидно, не будет объявлено раньше 6 октября - что свидетельствует о возможных разногласиях внутри Еврокомиссии.

Аналитики БКС отмечают, что проводимое ЕК расследование уже привело к сокращению объемов экспорта в страны ЕС российскими сталепроизводителями до 400 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года по сравнению с 2,1 млн тонн, поставленными в ЕС в 2016 году. Больше всего возможное введение антидемпинговых пошлин ощутит на себе "Северсталь", однако негативный эффект будет несущественным, так как речь идет о 6% от общего объема выпуска проката "Северстали" (MOEX: CHMF) в РФ. Поставки, которые были ориентированы на страны ЕС, будут перенаправлены на другие рынки, уверены эксперты БКС.

"Несмотря на негативный характер положительного решения ЕК, мы не ожидаем, что оно окажет существенное влияние на российских сталепроизводителей", - говорится в аналитическом обзоре.

Как сообщалось, размер пошлины составит от 5,3% до 33%. Для "Новолипецкого металлургического комбината" размер пошлины составит 15%. По итогам прошлого года компания поставила в страны Евросоюза горячекатаный прокат на $80 млн, что составляет около 1% от общего объема поставок сталепроизводителя. При этом с начала 2017 года в страны ЕС компания вообще практически ничего не отгружала из-за проводимого Еврокомиссией расследования.

Standard & Poor's ранее сообщало, что введение пошлин приведет к росту цен на сталь в европейском регионе и благоприятно отразится на финансовых показателях NLMK Belgium Holdings (NBH), совместного предприятия НЛМК (MOEX: NLMK) и бельгийской государственной компании SOGEPA.

На прокат, поставляемый "Северсталью", пошлина может составить 5,3%, что является минимальным показателем среди сталепроизводителей.

"Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) ранее заявлял, что также готов перераспределить объемы продукции, которая отгружается в страны Евросоюза, на другие рынки в случае введения Еврокомиссией пошлины на ввоз горячекатаного проката из России. Для ММК размер пошлины может оказаться самым большим среди российских сталепроизводителей - 33%.

Антидемпинговая пошлина будет установлена в том случае, если после завершения расследования Еврокомиссия придет к выводу, что российские сталепроизводители поставляли прокат по цене ниже 472,3 евро за тонну.