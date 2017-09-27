Горняк "Селидовугля" начал голодовку в здании Минэнергоугля

Горняк госпредприятия "Селидовуголь" (Новогродовка, Донецкая обл.) начал голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины из-за невыплаты зарплаты, сообщила секретарь комитета Рады по ТЭК Виктория Войцицкая.

"В Минэнергоугля собрались представители "Селидовугля". Людям не выплачивают зарплату. Один работник уже начал голодовку. Звучат заявления о продолжающейся коррупции в закупках компании", - написала она на своей Facebook-странице.

По данным депутата, собравшиеся в Минэнергоугля работники "Селидовугля" в качестве примера демонстрируют фрагмент гнилой древесины, которая была закуплена по цене 400 грн за куб.м. для нужд шахты.