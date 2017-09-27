Экономика

11:56 27.09.2017

Кабмин выделил на ликвидацию последствий взрывов на арсенале под Калиновкой 100 млн грн

Кабинет министров Украины выделил на ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины под Калиновкой (Винницкая область) 100 млн грн из резервного фонда.

"Хочу сказать, что мы, как и в (случае с детонацией боеприпасов на складах – ИФ) Балаклее, на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня правительством из резервного фонда такую же точно цифру - 100 млн грн", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания в среду.

При этом премьер подчеркнул, что при необходимости будут выделены дополнительные средства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" данное решение было принято на заседании правительства в среду.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что средства будут выделены Винницкой областной государственной администрации из резервного фонда государственного бюджета.

Также 23,5 млн грн будут выделены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на 27 сентября 26,383461 грн/$1.

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