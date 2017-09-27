Винницкий аэропорт закрыт до 02:59 28 сентября – "Украэрорух"

Аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Там напомнили, что 26 сентября Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября 2017 года.

"Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", - отметили в "Украэрорухе".

Указанный запрет не влияет на полеты государственных воздушных судов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и с целью оказания медицинской помощи. Для остальных воздушных судов движение в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства возможно только с разрешения органов организации воздушного движения (ОВД). Данная информация доведена до всех пользователей воздушного пространства.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, начата их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивность взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.

В районе происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов. Также на месте дежурят медики. Сообщается о двух пострадавших, которые в настоящее время госпитализированы.

Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о чрезвычайном происшествии на складах боеприпасов Министерства обороны Украины неподалеку от г.Калиновка с предварительной квалификацией по статье "Диверсия" Уголовного кодекса Украины.