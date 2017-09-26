Директор ICCA предлагает Киеву добиваться проведения ежегодной конференции World Steel

Киеву и украинскому бизнесу необходимо активизировать усилия относительно организации крупных бизнес-мероприятий, одним из хороших примеров могло бы стать проведение в столице Украины ежегодной конференции World Steel Association, считает региональный директор International Congress and Convention Association (ICCA) в Европе Дэвид Бодор.

"Украина – 10-й производитель стали в мире, за 50 лет ежегодная конференция World Steel никогда не проводилась в Украине", – сказал он, выступая на Инвестиционном форуме Киева во вторник, обсуждая перспективы украинской столицы по развитию делового туризма.

Согласно данным ICCA, которые привел Д.Бодор, в Украине в 2016 году прошло только четыре подобных крупных события, в которых приняли участие 936 делегатов, тогда как в 2015-м их было пять с 1,779 тыс. участниками.

Согласно статистике ICCA, в 2008-20012 гг. ежегодно Киев принимал 9-11 подобных мероприятий, пик достигнут в 2013 году – 20 с общим числом участников почти 11,4 тыс., однако уже в 2014 году произошел обвал до четырех событий с 427 делегатами.

Как считает Д.Бодор, потенциал Киева – это проведение таких событий с 50-60 тыс. участников ежегодно в форматах от "200+" до "1200+" в зависимости от отраслевой ориентации.

Он подчеркнул, что бизнес-туризм имеет ряд преимуществ с точки зрения развития города и страны по сравнению с обычным туризмом.

Приводя в качестве примера конференцию World Steel, он сказал, что в этой ассоциации состоят производители 85% стали в мире, она объединяет одни из наиболее влиятельных компаний и бизнесменов мира.

К.Бодор отметил, что значимую роль в организации такой конференции в Украине должны играть украинские компании, состоящие в World Steel, указав на горно-металлургическую "Метинвест".

В борьбе за проведение таких крупных бизнес-событий эксперт также призвал привлекать помощь Destination Management Organisation (DMO), который специализируется на такой работе

Глава правления "Киев Конвеншен и Визиторс Бюро" (KyivCVB) Дмитрий Танцюра на форуме отметил, что столица Украины уже имеет хороший опыт проведения крупных бизнес-мероприятий и необходимую для этого инфраструктуру. В качестве примеров он привел VII Международный медицинский форум с 10 тыс. участников и несколько i.Forum с числом делегатов от 5 тыс. до 7 тыс., отметив, что в городе - 25 гостиниц с конференц-залами и более 10 тыс. мест номерного фонда.

Среди крупнейших площадок Д.Танцюра назвал Международный выставочный центр – 58 тыс. кв. м, ВДНГ – 54 тыс. кв. м, "Киев ЭкспоПлаза" – 36,7 тыс. кв. м, Украинский дом – 20 тыс. кв. м, а также НСК "Олимпийский" с 70 тыс. мест. Он добавил, что в Киеве имеется еще до 90 конференц-залов с числом мест (в каждом) до 1 тыс.

Непрофильная организация World Steel Association основана как International Iron and Steel Institute в 1967 году со штаб-квартирой в Брюсселе и переименована в World Steel Association в 2008-м. В 2006 году был открыт ее второй офис в Пекине. Представляет более 160 производителей стали, в том числе девять из 10 крупнейших в мире, национальные и региональные ассоциации, отраслевые исследовательские институты.

Ежегодные конференции World Steel Association проходят в октябре. В последние пять лет их принимали Дубай (2016), Чикаго (2015), Москва (2014), Сан Паулу (2013), Нью Дели (2013). В этом году 51-е такое собрание, переименованное в Генеральную ассамблею, состоится в Брюсселе.