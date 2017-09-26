Украина должна выполнить каталог требований для присоединения к ENTSO-E до июля 2022г

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения объединенной энергосистемы (ОЭС) страны к энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) наступает в июле 2022 года, говорится в презентации главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука к состоявшемся 22 сентября "круглом столе" в Верховной Раде.

Согласно документу, далее Украина должна осуществить работу в изолированном режиме (т. е. физически отделенном от РФ), после чего ENTSO-E обязано рассмотреть вопрос о синхронизации работы с украинской энергосистемой.

Как отмечают в НЭК, синхронизация с ENTSO-E существенно усилит устойчивость ОЭС Украины, сведет к минимуму зависимость от поставок угля на электростанции страны. При этом общий технологический уровень эксплуатации энергосистемы и безопасность поставок увеличится благодаря высоким требованиям в рамках подготовки к синхронизации.

В "Укрэнерго" прогнозируют, что синхронизация позволит увеличить годовые объемы торговли электроэнергией с европейскими странами с существующих 4-5 млрд кВт-ч до 18-20 млрд кВт-ч, что связано с более эффективным использованием существующих производственных мощностей, в частности, атомных электростанций.

Синхронизация также принесет европейские нормы защиты прав потребителей и улучшит качество предоставления услуг.

В НЭК отмечают, что потребители в условиях новой модели рынка смогут свободно выбирать для себя наиболее выгодного поставщика, в том числе зарубежного. То есть, конкуренция в среднесрочной перспективе приведет к снижению цен на внутреннем рынке для всех категорий потребителей.

"Свободный коммерческий обмен электроэнергией, ее экспорт и импорт на прозрачных рыночных условиях между Украиной и Европой - лучший механизм предотвращения монополии, формирования справедливой цены на электроэнергию и сопутствующие услуги на внутреннем рынке", - отметил В.Ковальчук.

Для координации работы и процессов, связанных с синхронизацией Украины с ENTSO-E, руководитель "Укрэнерго" предложил определить ключевые задачи по интеграции на уровне парламента, создать координационный центр при Кабинете министров, провести отдельное заседание СНБО по этому вопросу.

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Как сообщалось, в июне 2017 года глава НЭК "Укрэнерго" В.Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

"Укрэнерго" на лето 2017 года оценивало технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами – в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт – через 10 лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.