Министр финансов обсудил реформу ГФС с представителем МВФ в Украине

Проект комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) обсудил министр финансов Украины Александр Данилюк с представителем Международного валютного фонда (МВФ) Йостой Люнгманом.

Как сообщает пресс-служба Минфина на официальном сайте во вторник, стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными, говорится в сообщении.