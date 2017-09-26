Экономика

17:51 26.09.2017

Министр финансов обсудил реформу ГФС с представителем МВФ в Украине

Проект комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) обсудил министр финансов Украины Александр Данилюк с представителем Международного валютного фонда (МВФ) Йостой Люнгманом.

Как сообщает пресс-служба Минфина на официальном сайте во вторник, стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными, говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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