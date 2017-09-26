Экономика

17:45 26.09.2017

Госгеонедр обвиняет предыдущее руководство в попытке продления лицензий "Сухой Балке" при наличии на руднике нарушений

Предыдущее руководство Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) пыталось продлить срок действия разрешений на добычу железной руды руднику "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), несмотря на наличие факта остановки разрешений и нарушений со стороны предприятия.

Как сообщается в официальной позиции Госгеонедр относительно сложившейся ситуации вокруг выдачи разрешений на разработку недр руднику "Евраз-Сухая Балка", проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, действия предыдущего руководства ведомства привели к происходящим в настоящее время событиям (митингам возле Госгеонедр - ИФ).

"Несмотря на отсутствие разрешительных документов и действие постановлений об обеспечении исков, предприятие осуществляло безлицензионную добычу полезных ископаемых, что влечет за собой уголовную ответственность. Факт нарушения был установлен в ходе проверки выполнения постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева от 4 мая 2017 года относительно проведения внеплановой проверки ЧАО "Евраз Сухая Балка". Материалы проверки направлены по адресу Генеральной прокуратуры", - отмечается в официальной позиции Госгеонедр.

В ведомстве добавляют, что приказом Госгеонедр от 2 августа 2017 года №350 к ЧАО "Евраз Сухая Балка" также применена санкция в виде требования о прекращении всех видов целевых работ, связанных с использованием недр, которые проводятся с нарушением стандартов и правил и могут причинить вред месторождению, существенному снижению эффективности работ.

При этом указывается, что, вопреки требованиям законодательства, предприятие по окончании сроков действия разрешений на пользование недрами оформило акт горного отвода.

"Государственная служба геологии и недр принимает все меры, чтобы в кратчайший срок решить проблемные вопросы, возникшие с данным предприятием", - резюмируется в заявлении.

Полная версия новости доступна по подписке

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина получила $1,32 млрд от размещения еврооблигаций

Украина должна выполнить каталог требований для присоединения к ENTSO-E до июля 2022г

"Киевоблэнерго" возложило обязанности главы компании на финдиректора

В настоящее время отсутствуют основания для повышения учетной ставки – замглавы НБУ

Украине необходимо увеличивать долю туризма в структуре ВВП - Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор ICCA предлагает Киеву добиваться проведения ежегодной конференции World Steel

Министр финансов обсудил реформу ГФС с представителем МВФ в Украине

По Договору об открытом небе украинские наблюдатели будут летать над Швецией, а болгарские - над Украиной

Предложенная Кабмином схема монетизации субсидий мало чем отличается от клиринга – эксперт

"Центрэнерго" может принять участие в следующих биржевых торгах по продаже угля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на паяльники на price.ua
РЕКЛАМА