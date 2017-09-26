Госгеонедр обвиняет предыдущее руководство в попытке продления лицензий "Сухой Балке" при наличии на руднике нарушений

Предыдущее руководство Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) пыталось продлить срок действия разрешений на добычу железной руды руднику "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), несмотря на наличие факта остановки разрешений и нарушений со стороны предприятия.

Как сообщается в официальной позиции Госгеонедр относительно сложившейся ситуации вокруг выдачи разрешений на разработку недр руднику "Евраз-Сухая Балка", проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, действия предыдущего руководства ведомства привели к происходящим в настоящее время событиям (митингам возле Госгеонедр - ИФ).

"Несмотря на отсутствие разрешительных документов и действие постановлений об обеспечении исков, предприятие осуществляло безлицензионную добычу полезных ископаемых, что влечет за собой уголовную ответственность. Факт нарушения был установлен в ходе проверки выполнения постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева от 4 мая 2017 года относительно проведения внеплановой проверки ЧАО "Евраз Сухая Балка". Материалы проверки направлены по адресу Генеральной прокуратуры", - отмечается в официальной позиции Госгеонедр.

В ведомстве добавляют, что приказом Госгеонедр от 2 августа 2017 года №350 к ЧАО "Евраз Сухая Балка" также применена санкция в виде требования о прекращении всех видов целевых работ, связанных с использованием недр, которые проводятся с нарушением стандартов и правил и могут причинить вред месторождению, существенному снижению эффективности работ.

При этом указывается, что, вопреки требованиям законодательства, предприятие по окончании сроков действия разрешений на пользование недрами оформило акт горного отвода.

"Государственная служба геологии и недр принимает все меры, чтобы в кратчайший срок решить проблемные вопросы, возникшие с данным предприятием", - резюмируется в заявлении.

Полная версия новости доступна по подписке