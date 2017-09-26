По Договору об открытом небе украинские наблюдатели будут летать над Швецией, а болгарские - над Украиной

Украина осуществляет миссию наблюдательного полета над Швецией с целью контроля активных действиями Вооруженных сил Швеции в соответствии с Договором об открытом небе с 25 по 29 сентября, сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины во вторник.

"Швеция, которая играет ведущую роль в поддержании стабильности и безопасности на скандинавском направлении, проводит на своей территории широкомасштабные учебы "Аврора-2017" со значительным привлечением авиации. Наблюдательный полет будет проводиться украинской стороной в соответствии с решением Консультативной комиссии по открытому небу о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2017 год", - сообщает Управление верификации Генштаба ВСУ.

Миссия будет осуществляться на самолете наблюдения ВСУ Ан-30.

В соответствии с распределением квот по Договору об открытом небе, в этот же период в Украину прибудет миссия наблюдательного полета Болгарии.

"Оба мероприятия призваны содействовать развитию открытости и прозрачности, наблюдению над выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружением", - говорится в сообщении.

Кроме того, на текущей неделе в Украине будет работать многонациональная инспекционная группа Болгарии в составе 7 человек, которая проведет две инспекции объявленных мест по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. В состав этой группы входит представитель США.

В ВСУ отмечают, что с начала года Украина провела на своей территории уже более десяти инспекционных мероприятий с целью контроля над соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.