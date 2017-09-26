Предложенная Кабмином схема монетизации субсидий мало чем отличается от клиринга – эксперт

Предложенная правительством Украины схема монетизации субсидий на уровне коммунальных компаний мало чем отличается от действующей клиринговой системы, считает эксперт энергетического рынка, замруководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Наконец Минфин обнародовал для публичного обсуждения проект решения правительства, долго бродившего по "коридорам власти". О чем это решение? Как по мне, оно: о монетизации на уровне "газсбытов"/теплокоммунэнерго (ТКЭ) - денег люди не получат; о казначейских спецсчетах - деньги не выйдут за пределы Госказначейства; о том, как ТКЭ получить без оплаты газ по сниженной цене – никаких предохранителей для своевременного финансирования субсидий из бюджета", - написал он на своей Facebook-странице.

А.Хабатюк добавил, что в данном случае содержание постановления не вполне соответствует термину "монетизация".

"Чем это принципиально лучше клиринга? Для меня – загадка. Можно многократно говорить "сахар", однако сладко не станет. Так и здесь", - отметил он.

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По мнению эксперта, монетизацию необходимо проводить на уровне потребителей.

"Как должно быть? Монетизация на уровне потребителей: получил субсидию - оплатил услуги, что сэкономил – твое. Есть стимулы для бережливого потребления … Субсидиант должен находится в тех же условиях, что и потребители, которые оплачивают услуги за свой счет. Все участники должны нести ответственность за своевременность и наполняемость расчетов (государство - в частности и в первую очередь, поскольку находится вначале цепочки расчетов)", - подытожил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины подготовил проект постановления о монетизации льгот и субсидий на уровне субъектов, предоставляющих коммунальные услуги.

Правительство планирует внедрить монетизацию на уровне коммунальных компаний с 1 января 2018 года.