Экономика

16:47 26.09.2017

Предложенная Кабмином схема монетизации субсидий мало чем отличается от клиринга – эксперт

Предложенная правительством Украины схема монетизации субсидий на уровне коммунальных компаний мало чем отличается от действующей клиринговой системы, считает эксперт энергетического рынка, замруководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Наконец Минфин обнародовал для публичного обсуждения проект решения правительства, долго бродившего по "коридорам власти". О чем это решение? Как по мне, оно: о монетизации на уровне "газсбытов"/теплокоммунэнерго (ТКЭ) - денег люди не получат; о казначейских спецсчетах - деньги не выйдут за пределы Госказначейства; о том, как ТКЭ получить без оплаты газ по сниженной цене – никаких предохранителей для своевременного финансирования субсидий из бюджета", - написал он на своей Facebook-странице.

А.Хабатюк добавил, что в данном случае содержание постановления не вполне соответствует термину "монетизация".

"Чем это принципиально лучше клиринга? Для меня – загадка. Можно многократно говорить "сахар", однако сладко не станет. Так и здесь", - отметил он.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

По мнению эксперта, монетизацию необходимо проводить на уровне потребителей.

"Как должно быть? Монетизация на уровне потребителей: получил субсидию - оплатил услуги, что сэкономил – твое. Есть стимулы для бережливого потребления … Субсидиант должен находится в тех же условиях, что и потребители, которые оплачивают услуги за свой счет. Все участники должны нести ответственность за своевременность и наполняемость расчетов (государство - в частности и в первую очередь, поскольку находится вначале цепочки расчетов)", - подытожил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины подготовил проект постановления о монетизации льгот и субсидий на уровне субъектов, предоставляющих коммунальные услуги.

Правительство планирует внедрить монетизацию на уровне коммунальных компаний с 1 января 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Киевоблэнерго" возложило обязанности главы компании на финдиректора

В настоящее время отсутствуют основания для повышения учетной ставки – замглавы НБУ

Украине необходимо увеличивать долю туризма в структуре ВВП - Гройсман

Глава НБУ будет оставаться в неоплачиваемом отпуске до утверждения ее отставки

В "Укринмаше" опровергли обвинения Amnesty International в незаконных поставках стрелкового и артвооружения Южному Судану через ОАЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" может принять участие в следующих биржевых торгах по продаже угля

Директор РГК покинул свой пост – источник в компании

Правительство РФ утвердило кандидатуру Шредера на пост главы совета директоров "Роснефти"

"ДТЭК Нефтегаз" планирует бурить 3-4 новые скважины в год

"Укрспирт" договорился об экспорте водки в Германию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервер купить
РЕКЛАМА