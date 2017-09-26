"Центрэнерго" может принять участие в следующих биржевых торгах по продаже угля

ПАО "Центрэнерго" может принять участие в следующих биржевых торгах по продаже угля в качестве покупателя, сообщил глава биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) Алексей Дубовский в ходе "круглого стола" в Антимонопольном комитете Украины.

"Сейчас проходят аккредитацию крупные генерирующие компании … Например, "Центрэнерго". Надеюсь, на следующих торгах мы увидим", - сказал он.

Как сообщалось, энергохолдинг "ДТЭК" 20 июля выставил на торги УЭБ 1,45 млн тонн угля со сроком поставки с конца июля до конца сентября по цене 2580 грн/тонна (здесь и далее – с НДС), а государственное предприятие "Госуглепостав" – 80 тыс. тонн по 2520 грн/тонна. Весь этот уголь продан: средневзвешенная цена составила 2461 грн/тонна (c НДС), минимальная – 2420 грн/тонна, максимальная – 2500 грн/тонна.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.