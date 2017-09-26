Правительство РФ утвердило кандидатуру Шредера на пост главы совета директоров "Роснефти"

Правительство РФ утвердило кандидатуру экс-канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров "Роснефти".

Соответствующая директива утверждена правительством, сообщил "Интерфаксу" знакомый с текстом документа источник.

Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере", пояснял ранее источник "Интерфакса".

Кроме того, экс-канцлер имеет "исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров", говорилось в пояснительно записке к проекту директивы.

Сейчас совет директоров "Роснефти" возглавляет помощник президента Андрей Белоусов. Внеочередное собрание акционеров "Роснефти", на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Кроме Шредера в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров включены: А.Белоусов, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры Высшей школы экономики Олег Вьюгин, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, президент BP Роберт Дадли, член совета директоров "Роснефти" Гильермо Кинтеро, министр энергетики РФ Александр Новак, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, член совета директоров НК Дональд Хамфриз.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение Шредера стать членом совета директоров "Роснефти".

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб. и разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19,5%).

Между тем в начале сентября консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited CEFC о продаже 14,16% акций "Роснефти. После сделки Glencore останется акционером "Роснефти" с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей 4,7%. Сделка будет закрыта после финальных переговоров и одобрения регуляторов. CEFC пока не сообщала о своих планах относительно участия в корпоративном управлении "Роснефти".