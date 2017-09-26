Экономика

14:33 26.09.2017

"Киевоблэнерго" возложило обязанности главы компании на финдиректора

ЧАО "Киевоблэнерго" возложило обязанности главы правления на финансового директора компании Анжелу Даниленко вместо трагически погибшего Ивана Полывяного.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принял наблюдательный совет облэнерго на заседании 25 сентября.

Как сообщалось, вечером 24 сентября неизвестные лица напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в Белогородке, нанесли телесные повреждения хозяину и его жене, в результате чего от полученных травм И.Полывяный скончался.

И.Полывянный работал главой правления "Киеоблэнерго" с января 2015 года, до этого также возглавлял "Одессаоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

"Киевоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Киевской области. Предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям региона.

Группа VS Energy владеет 89% "Киевоблэнерго".

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