"ДТЭК Нефтегаз" начал бурение новой скважины на Семиренковском месторождении

"ДТЭК Нефтегаз" в понедельник начал бурение скважины №25 Семиренковского газоконденсатного месторождения глубиной 5714 м, сообщила пресс-служба украинской компании.

По ее данным, буровые работы предоставляет ПО "Белоруснефть", которое победило в тендере на бурение четырех скважин на этом месторождении. При бурении будет использована стационарная итальянская буровая установка Drillmec 1500HP 2014 года выпуска с мощностью 1500 л.с., буровая лебедка Drillmec MAS 6000 грузоподъемностью 345 тонн, верхний привод Canrig 1035 АС-500, силовой привод с электронно-управляемой частотой вращения производства General Electric.

Для бурения наклонно-направленного участка скважины с применением роторно-управляемой системы "ДТЭК Нефтегаз" привлек одного из лидеров международного рынка сервисных услуг – компанию Schlumberger.

"От момента заключения договора до полной мобилизации с установкой станка прошло менее двух месяцев – и мы уже готовы начать буровые работы, используя современное оборудование и технологии. Мы уверены, что наше сотрудничество с белорусскими партнерами станет успешным примером для всей отрасли и обеспечит очередной вклад в энергонезависимость страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова.

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Как сообщалось, все скважины Семиренковского газоконденсатного месторождения в Полтавский области - наклонно-направленные, глубина - от 5,5 тыс. до 5,7 тыс. метров, сроки работ - 2017-2019 годы. Согласно тендерной документации, условия соответствуют стандартам IADC (International Association of Drilling Contractors): самостоятельное управление заказчиком буровыми сервисами по принципам IDS (Integrated Drilling Services), выполнение бурения по "суточной ставке", соблюдение международных требований к договорной документации.

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, а также работает в других странах.