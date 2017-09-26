В Украине отопительный сезон может начаться раньше, не исключает Зубко

Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко не исключает, что отопительный сезон в Украине в этом году стартует раньше в связи с ранним похолоданием.

В эфире "5 каналу" Г.Зубко напомнил, что в прошлом году отопительный сезон в Украине начался 5 октября и закончился 15 апреля. В этом году с 27 сентября по метеорологическим прогнозам ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон в стране стартует раньше.

По его словам, состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет - 97,6%. "Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детских садов, школах, больницах, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - цитирует Г.Зубко пресс-служба вице-премьер-министра Украины во вторник.