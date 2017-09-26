Экономика

10:56 26.09.2017

Украине необходимо увеличивать долю туризма в структуре ВВП - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украине необходимо увеличить долю туризма в структуре ВВП

"Я глубоко убежден в том – об этом говорят и специалисты – что мы можем очень качественно и быстро нарастить участие туризма, такой огромной сферы, в развитии нашей экономики", - сказал премьер в ходе Инвестиционного форума Киева 2017 во вторник.

Премьер отметил, что инвестиции, которые привлекаются в страну, должны идти в том числе на развитие туризма.

По словам В.Гройсмана, во многих странах доля туризма занимает около 10% ВВП.

Премьер отметил, что многие рычаги стимулирования инвестиций в сферу туризма находятся в руках местных властей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В настоящее время отсутствуют основания для повышения учетной ставки – замглавы НБУ

Глава НБУ будет оставаться в неоплачиваемом отпуске до утверждения ее отставки

В "Укринмаше" опровергли обвинения Amnesty International в незаконных поставках стрелкового и артвооружения Южному Судану через ОАЭ

"Нафтогаз" увеличит цены на газ для промпотребителей

Нефть продолжает активно расти, Brent превысила $58 за баррель впервые с января

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания Dragon Capital приобрела ТРК "Радио-Эра"

Розничные цены на АЗС увеличились из-за роста европейских котировок и изменения курса евро – эксперт

Фондовые индексы США снизились в понедельник на угрозах КНДР

Канадская TIU планирует вложить EUR94 млн в строительство пяти солнечных электростанций в Украине

"Нафтогаз Украины" за 8 мес. нарастил закупки газа на 29%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4698.html
РЕКЛАМА