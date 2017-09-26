Украине необходимо увеличивать долю туризма в структуре ВВП - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украине необходимо увеличить долю туризма в структуре ВВП

"Я глубоко убежден в том – об этом говорят и специалисты – что мы можем очень качественно и быстро нарастить участие туризма, такой огромной сферы, в развитии нашей экономики", - сказал премьер в ходе Инвестиционного форума Киева 2017 во вторник.

Премьер отметил, что инвестиции, которые привлекаются в страну, должны идти в том числе на развитие туризма.

По словам В.Гройсмана, во многих странах доля туризма занимает около 10% ВВП.

Премьер отметил, что многие рычаги стимулирования инвестиций в сферу туризма находятся в руках местных властей.