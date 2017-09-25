Экономика

18:18 25.09.2017

Канадская TIU планирует вложить EUR94 млн в строительство пяти солнечных электростанций в Украине

Компания TIU (Канада) планирует вложить EUR94 млн в строительство пяти солнечных электростанций в Украине, сообщает ее пресс-служба.

Осенью текущего года компания рассчитывает завершить строительство первой станции – мощностью 10,5 МВт и стоимостью EUR 14 млн на территории "Никопольского завода ферросплавов" (НЗФ). Весной 2018 года TIU приступит к строительству еще четырех объектов – трех в Николаевской области и одного в Херсонской.

Как сообщалось, TIU находится в собственности канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management (RAM).

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