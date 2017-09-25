"Нафтогаз Украины" за 8 мес. нарастил закупки газа на 29%

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-августе 2017 года нарастил закупки газа на 29% (на 3,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 15,6 млрд куб. м, , сообщила пресс-служба компании.

"В структуре закупленных объемов газа в текущем году доля импорта составила 41%, газа, закупленного у ПАО "Укргазвыдобування" – 59%", - говорится в сообщении.

По оперативным данным за восемь месяцев 2017 года "Нафтогаз" закупил у "Укргазвыдобування" 9,2 млрд куб. м, за восемь месяцев 2016 года – 8,6 млрд куб. м газа.

В пресс-службе напоминают, что все объемы импортного газа поступали исключительно с европейского направления.

"За восемь месяцев 2017 года "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 6,4 млрд куб. м газа, что на 2,9 млрд куб. м (83%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа", - добавляют в компании.

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