НКЦБФР требует больше полномочий для реакции на ICO

У Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в настоящее время отсутствуют полномочия для контроля и регулирования ставших популярными в последнее время Initial Coin Offering (ICO), хотя по своими признакам ICO очень близки к IPO – Initial Public Offering, относящимися к сфере ответственности НКЦБФР, сказал глава регулятора Тимур Хромаев.

"Очевидны аналогии с IPO и финансовыми инструментами… Но это очень похоже на форекс и на наши мусорные ценные бумаги. Пока мы накапливаем жалобы: милиция бессильна, помогите", – сказал он на Украинском финансовом форуме, организованном инвестгруппой ICU в Одессе.

Т.Хромаев пояснил, что уровень инвестиционной грамотности большинства украинцев ограничен знаниями о депозитах и недвижимости, поэтому они являются желанными клиентами для недобросовестных схем.

В этой связи он отметил наличие значительных минусов ICO – отсутствие защиты прав инвесторов, всей необходимой информации и финансовых отчетов, а также непонятное ценообразование.

В дискуссии о перспективах ICO и криптовалют Т.Хромаев отметил, что не считает нужным запрещать такие инструменты, но настаивает на необходимости предоставления НКЦБФР необходимых полномочий для регулирования и полного информирования потенциальных клиентов обо всех рисках потери средств.

Он добавил, что сама технология автоматизации транзакций, блокчейна очень интересна, и Комиссия продолжит ее изучение и ознакомление с мировым опытом ее применения для возможного внедрения в Украине.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, также принявший участие в дискуссии, указала, что НБУ вместе с другими регуляторами продолжает поиск консолидированного ответа на вопрос: "что это (биткойн и другие криптовалюты – ИФ) такое и что с ним делать".

"Многие регуляторы (в мире) не дошли до вопроса, что это такое, поэтому и не занимаются тем, что с этим делать", – сказал, в частности, О.Чурий.

Он подчеркнул, что Нацбанк точно не считает биткойн валютой, так как отсутствует центральный эмитент этого актива, и не может признать его платежным средством, которым в Украине, согласно закону, является гривня.

Замглавы НБУ отметил, что к выработке вопроса о статусе криптовалют необходимо также подключать Госфинмониторинг, Минфин и государственную фискальную службу.