Экономика

16:28 25.09.2017

Промедление с приватизацией госпредприятий грозит их ликвидацией – глава ФГИ

Промедление с приватизацией государственных предприятий может привести к их ликвидации, заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров

"Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства, то есть будут ликвидированы", - цитирует Виталия Трубарова пресс-служба Фонда в сообщении на сайте ведомства.

Он также признал, что процесс передачи объектов от органов управления к ФГИ трудный и требует целого ряда процедур и подготовки многих документов. При этом Фонд госимущества готов сотрудничать с министерствами и ведомствами, чтобы совместно решить проблемные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, государство планирует из 3,444 тыс. компаний и объектов сохранить в своей собственности только 15 особо важных предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций, а остальные передать в концессию, продать или ликвидировать. Соответствующая концепция управления госпредприятиями (Triage), утвержденная правительством является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом. При этом 1255 предприятий с активами 132,6 млрд грн предлагается продать или ликвидировать.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление 22,5 млрд грн от приватизации.

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