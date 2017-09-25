ДТЭК продолжит биржевые торги углем и ожидает выхода на них импортеров

Энергохолдинг ДТЭК, крупнейший производитель угля в Украине, считает успешным свою первую попытку биржевой продажи угля и намерен продолжить их как в качестве продавца, так и покупателя, рассчитывая на увеличение числа продавцов за счет импортеров, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы сделали первые попытки продажи угля на бирже и их надо продолжать. Это ответ на вопрос о цене на уголь", – сказал он в интервью изданию "Новое время", опубликованном в понедельник.

М.Тимченко уточнил, что, несмотря на вертикальную интеграцию ДТЭК часть энергетического угля поставляет государственной компании "Центрэнерго", а часть покупает у государственных предприятий.

"И самое главное, что у нас 30% рынка – это импортный уголь. Соответственно импортные игроки также могут заявляться и продавать свой уголь на этой бирже", – считает гендиректор ДТЭК.

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Он еще раз высказал мнение, что в условиях дефицита на рынке энергетического угля его стоимость, как и других дефицитных энергоресурсов, должна определяться с учетом импортной альтернативы.

Как сообщалось, в апреле этого года Антимонопольный комитет Украины рекомендовал ДТЭК с мая по декабрь 2017 года закупить минимум 10% необходимого угля для производства электроэнергии на конкурсной основе.

Затем ДТЭК впервые выставил на торги Украинской энергетической биржи (УЭБ) 20 июля 1,45 млн тонн угля со сроком поставки с конца июля до конца сентября по цене 2580 грн за тонну (здесь и далее – с НДС), а государственное предприятие "Госуглепостав" – 80 тыс. тонн по 2520 грн за тонну. Весь этот уголь был продан: средневзвешенная цена составила 2461 грн/тонна (c НДС), минимальная – 2420 грн/тонна, максимальная – 2500 грн/тонна.

"Цены, сложившиеся на торгах, соответствуют уровню рыночных цен: цена API2 сейчас составляет $84,4/тонна (2199 грн/тонна), это без учета стоимости поставки и НДС", - отмечали на бирже по итогам торгов.

Глава биржевого совета УЭБ Алексей Дубовский на минувшей неделе на Украинском финансовом форуме сообщил, что за год на бирже было продано 1,7 млн тонн угля на 4 млрд грн, однако "ликвидности по углю пока нет".