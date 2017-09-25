Экономика

13:20 25.09.2017

Предприятия погасили 1,3 млрд грн задолженности по зарплате с начала 2017 года

С начала 2017 года предприятия сократили задолженность по заработной плате на 1,354 млрд грн, из которых поступило в бюджет 152,3 млн грн налога на доходы физических лиц и 466,9 млн грн единого взноса, сообщила на своем сайте Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

Как отмечает ведомство, ГФС выявила 2,5 тыс. неоформленных сотрудников.

В органы прокуратуры направили материалы в отношении 40 юридических лиц с длительной задолженностью по выплате зарплаты. Кроме того, направили в прокуратуру материалы по 352 предприятиям, где выплата заработной платы проводилась ниже минимального уровня, говорится в сообщении ГФС.

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