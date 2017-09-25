Информация о запрете на въезд частных авто в ЕС с 2018 года без техосмотра не соответствует действительности

Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию Европейского Союза с 2018 года без документа о техническом осмотре не соответствует действительности, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Пресс-служба ведомства приносит извинения за некорректное представление информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств.

В информации сообщается, что Мининфраструктуры разработало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", в котором учтена необходимость имплементации положений Директивы 2014/45 / ЕС.

В связи с этим наличие документа о техническом осмотре во время пересечения государственной границы Украины станет обязательным после принятия Верховной Радой данного законопроекта и вступления закона в силу в установленном порядке.

Министерство инфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит законопроект на рассмотрение и надеется на его одобрение до 2018 года.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил своему заместителю Юрию Лавренюку провести публичное обсуждение данного вопроса с привлечением общественности и журналистов.