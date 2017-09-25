Экономика

11:58 25.09.2017

Депутаты предлагают отстрочить вступление в силу запрета на захоронение непереработанных бытовых отходов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает отстрочить вступление в силу запрета на захоронение непереработанных бытовых отходов, запланированное ранее на 1 января 2018 года. Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на парламентском сайте, отсрочку предлагается ввести из-за отсутствия соответствующих условий и инфраструктуры, которая обеспечила бы переработку бытовых отходов.

"Объективным будет перенесение такого срока не менее чем на год", - отмечается в документе.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Министр инфраструктуры Омелян подал ответный иск против МАУ

Украина готовит аргументацию необходимости снятия проекта рекомендации EASA об ограничении полетов над востоком Украины

Задолженность предприятий перед бюджетом выросла на 18% с начала 2017 года

Украина за 6 месяцев межотопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти вдвое

ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Швейцарцы на референдуме отказались менять систему пенсионного обеспечения

Нефть слабо дешевеет, Brent у $56,7 за баррель

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области 25-29 сентября будет работать мобильное подразделение Ощадбанка

МЭРТ, участники рынка и профильные ассоциации намерены подготовить изменения в законодательство о металлоломе

Тарифы на ж/д грузоперевозки должны быть повышены - Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные
РЕКЛАМА