Депутаты предлагают отстрочить вступление в силу запрета на захоронение непереработанных бытовых отходов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает отстрочить вступление в силу запрета на захоронение непереработанных бытовых отходов, запланированное ранее на 1 января 2018 года. Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на парламентском сайте, отсрочку предлагается ввести из-за отсутствия соответствующих условий и инфраструктуры, которая обеспечила бы переработку бытовых отходов.

"Объективным будет перенесение такого срока не менее чем на год", - отмечается в документе.

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