Задолженность предприятий перед бюджетом выросла на 18% с начала 2017 года

Общая сумма налогового долга в сведенный бюджет на 1 сентября достигла 81,6 млрд грн, из которых 12,5 млрд грн – задолженность предприятий, сформированная с начала года, сообщила на своем сайте Государственная фискальная служба (ГФС).

Как отмечает ведомство, задолженность предприятий выросла на 18,1%.

"Наибольшая сумма – это долг предприятий, не обеспеченных активами для погашения. Такие предприятия задолжали 25,6 млрд грн, или 31,45% от общей суммы долга", - говорится в сообщении ГФС.

В ведомстве также подчеркивают, что долг предприятий системы ПАО "Укрнафта" достиг 15,7 млрд грн. В то же время налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, составил 10,3 млрд грн.

Банковские учреждения, которые находятся в процедуре ликвидации имеют задолженность 7,5 млрд грн, отмечает ГФС.