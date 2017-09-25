Экономика

10:33 25.09.2017

Швейцарцы на референдуме отказались менять систему пенсионного обеспечения

Швейцарские избиратели на общенациональном референдуме в воскресенье отклонили проект реформы пенсионной системы и заблокировали предложения о повышении НДС с целью финансирования пенсий и увеличении возраста выхода на пенсию для женщин на один год.

Против нового порядка финансирования так называемой "первой опоры" системы пенсионного обеспечения (пакета реформ "Обеспечение в старости - 2020") проголосовали 52,7% швейцарцев - больше, чем предполагали данные опросов перед референдумом.

Последняя удавшаяся пенсионная реформа в Швейцарии имела место довольно давно, в 1997 году, пишет swissinfo.ch. С тех пор все попытки изменить систему терпели поражение.

С точки зрения швейцарского правительства и большинства депутатов парламента, долгосрочная программа реформ являлась удачным компромиссом, который позволил бы в период до 2030 года особенно не беспокоиться относительно финансирования "первой опоры" государственной системы пенсионного обеспечения - важнейшего социального завоевания Швейцарии за последние сто лет в условиях так называемого "демографического поворота" (работников становится все меньше, а пенсионеров - все больше).

"Данный проект был программой реформ, не имевшей за собой поддержки всех основных левых сил, а также женщин, именно поэтому он был обречен на поражение", - заявила в эксклюзивном интервью национальному швейцарскому радио SRF Тамара Фуничелло, председатель молодежной организации партии социал-демократов.

"Реформа провалилась и теперь нам открыта дорога для другой, более понятной и прозрачной реформы", - считает депутат Национального совета от партии либералов Карин Келлер-Суттер, активно выступавшая против нововведений.

В число предложений входило повышение НДС с 8% до 8,3%. Для такого изменения в Швейцарии требуется двойное одобрение на референдуме: большинство голосов избирателей и поддержка более половины из 26 кантонов. Причем остальные инициативы были привязаны к НДС, и провал этого предложения означал автоматическую блокировку всех прочих, пишет Financial Times.

Возраст выхода на пенсию для женщин предлагалось поднять с 64 до 65 лет, уравняв его с пенсионным возрастом для мужчин. Кроме того, рассматривались дополнительные варианты выхода на пенсию для людей в возрасте от 62 до 70 лет.

Также предполагалось повышение взносов работников и работодателей в пенсионный фонд на 0,25%.

Население Швейцарии составляет около 8 млн человек, из них пенсионеров - 1,5 млн человек.

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