Экономика

09:43 25.09.2017

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области 25-29 сентября будет работать мобильное подразделение Ощадбанка

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области с 25 по 29 сентября будет обслуживать клиентов мобильное подразделение Ощадбанка, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Как сообщило в пятницу МинВОТ на странице в соцсети Фейсбук, 25, 27 и 29 сентября подразделение Ощадбанка будет действовать на КПВВ "Майорск", 26 сентября – в г.Бахмут, 28 сентября – в смт Мироновский Бахмутского района.

Режим работы подразделения банка во всех пунктах – с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

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Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области 25-29 сентября будет работать мобильное подразделение Ощадбанка

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Интерфакс-Украина
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