МЭРТ, участники рынка и профильные ассоциации намерены подготовить изменения в законодательство о металлоломе

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, компании по операциям с ломом черных и цветных металлов, а также профильные ассоциации и объединения намерены подготовить изменения в законодательство о металлоломе.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", во вторник, 26 сентября, будет проведено заседание рабочей группы по подготовке проектов нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности с металлоломом.

Рабочая группа создана приказом МЭРТ №1004 от 11 июля 2017 года, подписанным первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Как сообщил агентству представитель Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Олег Пашкевич, нормы действующего законодательства о металлоломе устарели и требуют обновления.

"К примеру, в действующем законодательстве есть термин "бытовой лом" - это устарело. Нужно называть металлолом, и так далее", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе Международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп", инициативы "УАВтормет" требуют изучения.

"В целом же "Интерпайп" приветствует шаги, направленные на обеление рынка лома черных металлов. Мы поддерживаем отраслевые ассоциации "Укрметаллургпром" и "УАВтормет" в действиях, которые будут способствовать легализации работы низовых ломозаготовителей", - поясняется в ответе "Интерпайпа" в ответ на запрос агентства.

По данным Министерства экономического развития и торговли, в Украине действует 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.

В Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").