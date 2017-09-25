Экономика

09:36 25.09.2017

ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн

ДТЭК выставил оферту на покупку акций ПАО "Киевэнерго" у миноритарных акционеров по 28,04 грн за одну штуку, ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" – 8,78 грн за одну штуку.

Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, информация об офертах получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 22 сентября 2017 года.

Эти цены являются самыми высокими, по которой мажоритарии покупали акции этих энергокомпаний в предыдущие 12 месяцев.

Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц, доминирующего пакета акций, миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанной цене.

Как сообщалось, кипрская компания Ornex ltd из группы СКМ в августе выкупила у государства на аукционе 25%-е пакеты акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Донецкоблэнерго", увеличив свою долю в этих компаниях до доминирующей.

Структурам СКМ принадлежит 97,3987% акций "Киевэнерго" и 96,4991% акций "Донецкоблэнерго".

СКМ, 100% акций которой принадлежит Ринату Ахметову, профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

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