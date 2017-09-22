Сотрудничество с МВФ важнее для финустойчивости Украины, чем возврат на внешний долговой рынок

Дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими официальными кредиторами является более важным фактором финансовой устойчивости Украины, чем возврат на внешний долговой рынок, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Возврат Украины на международный рынок облигаций снижает риск рефинансирования и увеличивает резервы, поддерживая суверенный кредитный профиль страны, но официальные кредиторы, главным образом МВФ, остаются краеугольным камнем доступа к внешнему финансированию и ее приверженности реформам", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Как сообщалось, Украина на этой неделе заявила о выпуске 15-летнихеврооблигаций на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019-м и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.