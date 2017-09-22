Экономика

17:35 22.09.2017

Банковская система Украины за 8 мес. получила прибыль

Банковская система (банки, которые являлись платежеспособными на отчетную дату) Украины по итогам деятельности в январе-августе 2017 года получила чистую прибыль в размере 3,429 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2016 года чистый убыток банков составлял 6,596 млрд грн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Согласно данным центробанка, в августе платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 3,652 млрд грн.

Доходы банков за январь-август составили 119,747 млрд грн, расходы – 116,318 млрд грн.

Как сообщалось, чистый убыток платежеспособных банков в 2016 году составил 159,388 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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