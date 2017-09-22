НКЦБФР настаивает на консолидации бирж в Украине

Украине необходимо консолидировать биржевой рынок, оптимальным вариантом является единственная универсальная биржа в вертикальной структуре с Нацдепозитарием и центральным контрагентом, считает член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тарабакин.

"Год назад было восемь бирж, стало пять, но это все равно на четыре больше, чем должно быть", – сказал он на Украинском финансовом форуме, организованном инвестиционной группой ICU в Одессе 21-22 сентября.

Д.Тарабакин уточнил, что совокупный операционный доход трех основных бирж составил 11 млн грн, тогда как расходы – 27,2 млн грн, а в случае единственной биржи ее доходы примерно соответствовали бы расходам.

"Какие проблемы из-за отсутствия централизации? – Нет единого места по ценообразованию, по одному инструменту имеем разные цены. Это одна из причин, почему нас не воспринимают в мире и в других государственных органах, считая "песочником, в котором народ ковыряется лопаткой", – сказал член комиссии.

Он добавил, что корпоративная разъединенность также несет дополнительные расходы для участников бирж.

Д.Тарабакин подчеркнул, что из-за того, что ни одна биржа не зарабатывает денег, они не инвестируют в развитие, кибер-безопасность и поддержку маркет-мейкеров, что только усугубляет проблемы.

"Сейчас есть уникальная возможность сесть за стол и договориться. Верю в то, что у нас должна быть одна универсальная биржа. Украина не может себе позволить поддерживать эти песочники дальше", – заявил член комиссии, отметив, что такая консолидация является глобальным трендом.

По мнению Д.Тарабакина, сейчас абсолютно правильное время объединиться вокруг одной идеи – вертикальной структуры: депозитарий - центральный контрагент – биржа. Он отметил, что текущий мировой опыт показывает, что это наиболее эффективная модель.

Член НКЦБФР добавил, что принятие законопроекта о регулированных рынках позволит далее объединить все биржи в одну универсальную, которая бы обслуживала и товарные рынки, в частности, торги энергоресурсами, агропродукцией.

"Это даст возможность инвестировать в программный продукт, в развитие. Тогда мы будем на радарах международных инвесторов", – считает Д.Тарабакин.

Он отметил, что на рынке пока не удалось консолидировать и рынок депозитарных учреждений: за год число их сократилось лишь с 234 до 223, и 9 из 11 ушедших – это выведенные с рынка банки.